Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent просела к $114 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2% во главе с бумагами "Магнита".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2372,44 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1219,5 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 61,16 рубля (-0,12 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-1,2%), "Татнефти" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "Северстали" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+1,1%), акции Polymetal (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "ММК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Снижение ВВП РФ в апреле 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 3,0% в годовом сравнении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Рост ВВП РФ по итогам января-апреля 2022 года министерство оценило на уровне 1,7% в годовом сравнении.

Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса на фоне беспрецедентного санкционного давления, отметило Минэкономразвития.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать слабо негативным. Азиатские индексы демонстрируют неуверенность, нефть дешевеет, как и большинство металлов. Инвесторы продолжают тревожиться из-за ожиданий активного роста процентных ставок и последующего спада в мировой экономике. От российского рынка можно ожидать снижения, как и некоторой слабости от российского рубля.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, ввиду дефицита факторов, способных поддержать рынок акций РФ, и негативного внешнего фона снижение российских акций может возобновиться, а индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 2300 пунктов.

По оценке главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, на рынке акций РФ в четверг после локальной коррекции могут вновь активизироваться покупки, в результате чего индекс МосБиржи предпримет попытку выхода выше 2400 пунктов. Основным сценарием продолжает оставаться подъем российского рынка с возможностью выхода в район 2550 пунктов. Отменой данного сценария может послужить уход рынка под минимумы среды (ниже 2340 пунктов по индексу МосБиржи - ИФ). В этом случае целью снижения станет отметка 2280 пунктов, считает аналитик.

Из макроэкономических событий интерес представляет отчет ADP о занятости в США, который даст рынкам предварительные ориентиры относительно официальных данных по рынку труда США, выходящих в пятницу. Плюс к этому игроки обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-0,8% на опасениях ужесточения ДКП Федрезервом. Негативным фактором для рынка стала сильная статистика о производственной активности в мае, повысившая вероятность более агрессивного роста ставок Федрезерва.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 56,1 пункта с апрельских 55,4 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 54,5 пункта, отмечает Trading Economics.

В пятницу выйдет ключевая статистика по американскому рынку труда. Аналитики ожидают, что она укажет на снижение безработицы в мае до 3,5% с апрельских 3,6%, а также зафиксирует рост числа рабочих мест на 325 тыс. после увеличения на 406 тыс. месяцем ранее.

Кроме того, с 1 июня Федрезерв начал сокращение объема активов на своем балансе, достигшего $9 трлн.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), но вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Давление на рынки оказывают ожидания дальнейшего роста процентных ставок в США и ряде других стран, а также увеличение числа заражений коронавирусом в АТР.

В Гонконге вновь вводятся жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости, тогда как в Шанхае они постепенно снимаются. Китай придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, которая предусматривает введение локдаунов, массовое тестирование и режим самоизоляции для тех, кто заразился коронавирусом или контактировал с тем, кто сдал положительный тест на COVID-19.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены снижаются на сигналах готовности Саудовской Аравии увеличить добычу - по информации газеты Financial Times, страна готова увеличить добычу в случае существенного снижения производства нефти в России из-за санкций.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $114,37 за баррель (-1,7% и +0,6% в среду), июльская цена WTI - $113,18 за баррель (-1,8% и +0,5% накануне).

"Саудовская Аравия осознает риски и понимает, что не в ее интересах терять контроль за ценами на нефть", - сообщил источник FT.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,9 млн б/с, прогнозировавшихся месяц назад, сообщили "Интерфаксу" источники.

В учет прогноза брались инфляция, российско-украинский конфликт, пандемия COVID-19 в Азии, высвобождение стратегических запасов странами-потребителями и другие факторы.

В четверг состоится сначала встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а затем - полноформатная министерская встреча.

Один из источников FT отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ изучали возможность объявить о своем намерении увеличить добычу на заседании ОПЕК+ в четверг, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.