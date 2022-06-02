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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Аналитики ЦБ РФ сочли неустойчивым текущее замедление инфляции

По мере выхода разовых факторов рост цен может ускориться, полагают эксперты

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле-мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Текущие пониженные темпы роста индекса потребительских цен выглядят неустойчивыми. По мере исчерпания действия разовых дезинфляционных факторов рост цен может вновь повыситься", - пишут аналитики ЦБ.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,5% на 20 мая, 17,7% на 13 мая, 17,83% в конце апреля, после 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Департамент ЦБ отмечает, что динамика наиболее устойчивых показателей роста потребительских цен, таких как трендовая инфляция, медианный рост цен и показатели базовой инфляции, указывают на сохранение все еще высокого, хотя и снижающегося общего инфляционного давления. "Несмотря на замедление недельного роста цен, баланс рисков в среднесрочной перспективе остается смещенным в сторону проинфляционных", - отмечается в документе.

"Большая неопределенность в динамике цен в предстоящие месяцы связана со структурным фактором, а именно с масштабом и темпами замены товаров с высокой импортной составляющей новыми импортными и (или) отечественными товарами. В случае быстрой и полноценной замены рост цен останется медленным с учетом более низкого спроса. Если же замены не будет, рост цен увеличится из-за опережающего уменьшения предложения товаров даже при низком спросе", - полагают аналитики ЦБ.

ЦБ РФ
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