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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам мая 2022 года составило положительную величину - 263,7 млрд руб., сообщил Минфин РФ в пятницу.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне в размере 392,9 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в мае совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов в июне составляет 656,6 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Минфин РФ
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