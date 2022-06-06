Рубль развернулся вниз к доллару и евро вслед за аналогичной динамикой цен на нефть

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка подорожали на Московской бирже по итогам малоактивных торгов понедельника, рубль развернулся вниз и немного подешевел к бивалютной корзине вслед за перешедшими к снижению котировками нефти.

Курс доллара составил 61,02 руб. в 19:00, что на 6,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,1 руб./, подорожав на 35,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,6 копейки - до 62,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил неактивные торги понедельника слабым снижением к доллару и евро. После небольшого повышения в ходе значительной части торгов рубль развернулся вниз вслед за котировками нефти и в ожидании новых драйверов к движению.

Как сообщил в конце прошлой недели российский Минфин, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам мая 2022 года составило положительную величину - 263,7 млрд руб.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне в размере 392,9 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в мае совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов в июне составляет 656,6 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напомнил Минфин.

Нефть

Цены на нефть перешли от роста к снижению в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают новость о повышении отпускных цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco и следят за ситуацией со спросом и предложением топлива на мировом рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 составляет $119,68 за баррель, что на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $118,75 за баррель, что на 0,1% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Saudi Aramco сообщила в воскресенье, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Цены на нефть, экспортируемую в США, в следующем месяце останутся на уровне июня. Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель. В результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на $1,5 за баррель.

США могут уже в июле разрешить итальянской Eni SpA и испанской Repsol SA начать поставки венесуэльской нефти в Европу, чтобы компенсировать региону отказ от российского сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, госдепартамент дал двум компаниям "зеленый свет" на возобновление транспортировки.

Объемы экспорта, однако, будут небольшими, и восстановление поставок окажет лишь небольшое влияние на мировые цены на нефть, отметил один из источников. Ключевым условием для компаний является продажа нефти именно в страны Европы. "Она не может быть продана куда-то еще", - сказал источник.

Как Eni, так и Repsol имеют совместные предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компаний PDVSA.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, курс пары "доллар-рубль" консолидируется в районе 61 руб., волатильность торгов в течение последних сессий заметно снизилась. "Основной причиной крепкого рубля по-прежнему остается избыточное предложение валюты от экспортеров. Но при этом все большее влияние начинает оказывать новый фактор - сложность ведения валютных счетов в попавших под санкции инфраструктурных финансовых организациях. Введение санкций ЕС против "Национального расчетного депозитария", вероятно, приведет к продаже части валюты, хранящейся на счетах дочерних компаний "Московской биржи", - говорит Алексеев.

"Рубль в начале торгов активно дешевел, но вскоре отыграл все потери, выйдя в небольшой плюс к бивалютной корзине. Негативом для всех рублевых активов выступает публикация в пятницу шестого пакета санкций ЕС против России. К тому же появилась информация о подготовке в Евросоюзе седьмого пакета с более жесткими и широкими мерами. Правда, санкционный фактор и на предыдущей сессии не вызвал большого пессимизма, а рубль даже неплохо укрепился. (. . .) Поддержку рублю оказывает сохранение стабильного предложения инвалюты со стороны экспортеров, тогда как спрос остается неустойчивым. Это не только защищает рубль от планомерного снижения, но и провоцирует восходящие попытки. Их усиливают спекулянты, привыкшие к стабильному укреплению рубля и отсутствию угрозы его значительного ослабления. В целом курс рубля остается в рамках сформированного на прошлой неделе коридора, у доллара он находится в границах 60,2-62,6 рубля. Без каких-либо сильных рыночных или новостных драйверов вряд ли котировки существенно и надолго выйдут из этого диапазона", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 июня на 85,65 копейки, до 61,1094 руб., и уменьшил курс евро на 1,0525 рубля, до 64,8669 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 72,32 копейки по отношению к пятнице и составил 61,1676 ру.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 69,3 копейки и составил 61,0925 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 815,455 млн, из которых $1 млрд 310,966 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 504,489 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 99,62 копейки, до 64,9139 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 90,97 копейки, до 64,8593 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 354,696 млн, из которых EUR293,025 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 60,771 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном немного понизились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 10,83% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 10,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 11,1% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 11,11% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, повысилась на 1 б.п. - до 11,09% годовых.