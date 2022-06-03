РЖД ограничили отгрузку в Польшу и обновили список по России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ограничило отгрузку в адрес Польши и обновило список с ограничениями по России, говорится в материалах компании. Ограничения в адрес Польши действуют с 30 мая и до отмены.

В апреле ограничения отгрузки в Польшу вводились из-за ремонта путей.

С 3 по 7 июня введены ограничения на отгрузку в адрес станций Темрюк и Темрюк-экспорт Северо-Кавказской ж/д. На Красноярской железной дороге ограничения действуют по станциям: Красноярск, Лесосибирск и Чунояр - до 5 июня, а также для Красноярск-Северный - по 8 июня.

На Свердловской железной дороге до 6 июня ограничена отгрузка в адрес станции Первоуральск, до 7 июня - в адрес станции Полевской.

Кроме того, до 10 июня действуют ограничения в адрес станции Куйбас Южно-Уральской ж/д, а до 10 июля - в адрес Артем-Приморский Дальневосточной ж/д.

В пресс-службе компании "Интерфаксу" сообщили, что ограничения вводятся, чтобы не возникали большие скопления вагонов на общих путях из-за того, что отдельные грузополучатели не обеспечивают своевременный прием поездов через погранпереходы и выгрузку вагонов.

"Речь идет именно о точечных ограничениях, они касаются отдельных грузов, грузоотправителей и грузополучателей", - сказал представитель РЖД.