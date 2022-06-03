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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Растущий спрос на СПГ-танкеры привел к скачку цены фрахта почти до 10-летнего максимума

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Крупные мировые газовые трейдеры стараются обеспечить себе достаточные мощности для транспортировки СПГ к следующему зимнему сезону, пишет газета Financial Times.

В результате стоимость фрахта СПГ-танкеров приблизилась к 10-летнему максимуму.

Судовладельцы и брокеры отмечают, что в этом году компании, включая британскую Shell, французскую TotalEnergies и китайскую Unipec начали фрахтовать танкеры раньше, чем обычно.

Цена фрахта СПГ-танкера сроком на год составляет в настоящее время порядка $120 тыс. в сутки, что на 50% выше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Clarksons Platou Securities.

Санкции, введенные западными странами в отношении России в связи с ситуацией на Украине, способствуют изменению глобальных потоков энергоресурсов. Страны Евросоюза планируют сократить импорт российского газа на две трети к концу текущего года и увеличить импорт СПГ на 50 млрд кубометров.

В последние годы нехватка танкеров ограничивала поставки СПГ в Азию и Европу, и трейдеры, готовясь к зимнему сезону, начинали активно фрахтовать газовозы в конце лета. В этом году однако процесс начался значительно раньше, и компании пытаются согласовать снижение цен, фрахтуя танкеры на более длинные периоды, отмечают источники FT в отрасли.

Судовладельцы сообщают, что Total наиболее активно стремится зафрахтовать танкеры на сроки от трех до пяти лет - более долгий период, чем обычно.

Shell TotalEnergies Unipec
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