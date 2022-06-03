Мишустин заявил, что доля российских IT-решений в промышленности РФ не превышает 25%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Доля российских программных продуктов на отечественных промышленных предприятиях не превышает 25%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Доля отечественных программных продуктов, которые сейчас задействованы на именно промышленных предприятиях, невелика. Она не превышает четверти от всех внедренных технологий, выполняющих ключевые функции. Это управление данными о продукции, диспетчеризация, сбор информации со станков и ряд других", - сказал Мишустин в ходе пленарной сессии на конференции Цифровая индустрия промышленной России-2022 в пятницу.

По его словам, по этой причине у отечественных разработчиков есть все возможности заполнить рынок такого программного обеспечения.