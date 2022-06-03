Мишустин поручил подготовить предложения по импортозамещению софта в промышленности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных цифровых решений на российские программные продукты и проработать меры поддержки отечественных IT-компаний.

Он сформулировал это поручение на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2022).

"Правительственной комиссии рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и аппаратные комплексы. Нужно выбирать лучше из того, что есть и, соответственно, представить перечень, который мы одобрим, но с голосованием наших ключевых заказчиков", - сказал премьер.

По его словам, комиссия должна подготовить перечень таких решений.

Также Мишустин потребовал "предусмотреть дополнительные меры поддержки для внедрения российских IT-продуктов и программно-аппаратных комплексов" и поручил Минцифры и Минпромторгу к 1 августа представить согласованные предложения на этот счет".

Мишустин призвал к совместной слаженной работе заказчиков, разработчиков и государства. "Нам надо перестать болтать, друг на друга сваливать, надо договориться и сделать конкретный результат: мы вместе создадим все условия, чтобы у нас появлялось еще больше конкурентоспособных решений для каждой отрасли. Я уверен, что они есть. Давайте соберемся и сделаем эту программу действующей, реальной", - сказал он.