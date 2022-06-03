Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Мишустин поручил подготовить предложения по импортозамещению софта в промышленности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных цифровых решений на российские программные продукты и проработать меры поддержки отечественных IT-компаний.

Он сформулировал это поручение на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2022).

"Правительственной комиссии рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и аппаратные комплексы. Нужно выбирать лучше из того, что есть и, соответственно, представить перечень, который мы одобрим, но с голосованием наших ключевых заказчиков", - сказал премьер.

По его словам, комиссия должна подготовить перечень таких решений.

Также Мишустин потребовал "предусмотреть дополнительные меры поддержки для внедрения российских IT-продуктов и программно-аппаратных комплексов" и поручил Минцифры и Минпромторгу к 1 августа представить согласованные предложения на этот счет".

Мишустин призвал к совместной слаженной работе заказчиков, разработчиков и государства. "Нам надо перестать болтать, друг на друга сваливать, надо договориться и сделать конкретный результат: мы вместе создадим все условия, чтобы у нас появлялось еще больше конкурентоспособных решений для каждой отрасли. Я уверен, что они есть. Давайте соберемся и сделаем эту программу действующей, реальной", - сказал он.

Михаил Мишустин Правительство Минцифры Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

В программу льготной IT-ипотеки вошли 49 банков и три региональных оператора

Ozon договорился с держателями 36% облигаций о приостановке требования полного погашения

МТС отложила принятие дивидендной политики из-за неопределенности

МТС отложила принятие дивидендной политики из-за неопределенности

Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser

РКН опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube в России

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных

В Сбербанке сообщили о штатной работе после решения ЕС об отключении от SWIFT

В Сбербанке сообщили о штатной работе после решения ЕС об отключении от SWIFT

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });