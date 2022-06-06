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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

QazaqGaz ждет дефицита газа и прекращения его экспорта в 2023 году

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В газовой отрасли Казахстана в ближайшие годы может начаться кризис, страна может прекратить экспорт газа, если не принять неотложные меры, заявил на "правительственном часе" в мажилисе председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов.

По его словам, если удовлетворить все заявки потребителей, то кризис начнется уже в 2023 году.

"Прогнозируется дефицит газа с 2024 года. Потребности внутреннего рынка превысят доступные ресурсы газа примерно на 1,7 млрд кубометров. Если не принять неотложные меры, экспорт газа прекратится в 2023 году", - сказал оню

Сейчас стали поступить большие заявки на газ от новых крупных потребителей, на газ переводят ТЭЦ, к газоснабжению подключаются новые газохимические комплексы.

На этом же мероприятии министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что санкции против России не повлияют на экспорт казахстанского газа.

"Мы никогда и не продавали свой газ в Европу напрямую через сети "Газпрома". Мы всегда его отдавали либо на границе Казахстан-Россия, либо через свой газопровод экспортировали в Китай. Поэтому ограничений с точки зрения транзита казахстанского газа нет", - сказал он.

По словам министра, сейчас в Казахстане стоит задача не экспортировать газ, а закрывать внутренние потребности.

"У нас прогнозируется дефицит, и мы будем сокращать до нуля к 2025 году весь экспорт. А потом у нас встанет вопрос откуда взять газ, для того чтобы закрыть растущие потребности помимо собственного производства", - добавил он.

QazaqGaz является портфельной компанией госфонда "Самрук-Казына". Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. QazaqGaz эксплуатирует газопроводы общей протяженностью порядка 76 тысяч км, в том числе 20 тысяч км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 267,8 млрд кубометров и газораспределительными сетями протяженностью около 56 тысяч км.

QazaqGaz Казахстан Санжар Жаркешов Самрук-Казына
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