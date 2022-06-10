"Калита" допустила очередной техдефолт при выплате купона по облигациям на 1,6 млн рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Омский нефтетрейдер ООО "Калита" допустило технический дефолт при выплате 8-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,602 млн рублей.

Причиной неисполнения обязательств в сообщении эмитента названо "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

Компания разместила 4-летний выпуск на 150 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 13% годовых. Кроме того, по выпуску начиная с октября 2024 года предусмотрена ежемесячная амортизация.

Ранее компания уже допустила дефолт по выплате 7-го купона данного выпуска.

На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным", более того, у компании отсутствуют средства даже на проведения общих собраний держателей облигаций.

В качестве причин неисполнения обязательств "Калита" указывала рост ключевой ставки Банка России и приостановку банками-кредиторами выдачи новых кредитных траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

Кроме того, сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал". По иску Альфа-банка на денежные средства компании был наложен арест.

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до "ruD" со "стабильным" прогнозом.

Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, закупая их у крупных НПЗ и перепродавая малому и среднему бизнесу. Компания занимается оптовыми отгрузками нефтепродуктов в трех десятках регионов, поставляя их строителям, перевозками грузов, аграриям, торговцам, лесопромышленникам.