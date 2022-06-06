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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики нефтяного рынка.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,4-61 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,54 руб./$1 (-41 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 63,6725 руб./EUR1 (-1,08 руб. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 70,92 коп. к уровню закрытия 3 июня, до 61,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,43 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,25 руб. ниже официального курса.

Чуть позднее рубль развернулся вниз и уже в 10:10 по московскому времени курс доллара США составил 61,53 руб./$1, что на 57,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,19 руб./EUR1, подорожав на 44,3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,7 копейки - до 63,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожал к доллару и евро на старте торгов на фоне высоких цен на нефть, котировки Brent находятся выше $120 за баррель. Последующее снижение котировок рубля в обеих парах может быть обусловлено закрытием позиций и фиксацией прибыли после роста по итогам предыдущей недели.

Нефть дорожает в понедельник на фоне более существенного, чем ожидалось, подъема цен для азиатских покупателей саудовской госкомпанией Saudi Aramco. Такое решение было воспринято рынком как сигнал уверенности Саудовской Аравии в росте спроса на нефть, отмечает агентство Bloomberg.

Saudi Aramco сообщила в воскресенье, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Цены на нефть, экспортируемую в США, в следующем месяце останутся на уровне июня.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель. В результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем на $1,5 за баррель.

Цены на нефть

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве в понедельник составляет $120,25 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $119,42 за баррель, что на 0,46% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,3%.

Власти Пекина в выходные объявили, что ситуация в столице КНР возвращается к норме, и основная часть антиковидных ограничений будет отменена. В частности, в понедельник возобновляется работа общественного транспорта в большинстве районов города, что позволит людям вернуться на рабочие места.

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