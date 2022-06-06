Бывшая "дочка" Accenture в России получила название Axteam

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ООО "Аксенчер", до недавнего времени – "дочка" консалтинговой группы Accenture, переименовано в ООО "Акстим".

Новое название компании на английском – Axteam, следует из информации ЕГРЮЛ.

Accenture в начале марта объявила о своем уходе из России в связи с военной операцией на Украине. В апреле компания сообщила, что локальный бизнес передан менеджменту и будет переименован. Новый бренд тогда не назывался.

Согласно данным ЕГРЮЛ, на начало июня 57% в ООО "Акстим" владеет гендиректор Вартан Диланян, у остальных топ-менеджеров доли от 5% до 12%.

Штат компании в России составляет почти 2,3 тыс. человек, сообщала Accenture в своем мартовском пресс-релизе. Выручка Accenture в РФ, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", составила в 2021 году 11 млрд рублей, чистая прибыль – 2 млрд рублей.

Зарегистрированная в Ирландии Accenture имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке. Компания оказывает услуги по консультированию в сферах стратегического планирования, оптимизации и организации аутсорсинга бизнес-процессов, внедрения информационных технологий, а также управления взаимоотношениями с клиентами, логистическими процессами и персоналом. Штат насчитывает около 624 тыс. сотрудников, которые работают в 120 странах.