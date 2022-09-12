Экс-Accenture в России будет работать под брендом Axenix

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ранее входившая в международную сеть Accenture российская консалтинговая технологическая компания, весной 2022 года перешедшая в собственность российского менеджмента, будет работать под брендом Axenix ("Аксеникс"), сообщила ее пресс-служба.

"Новое название создано при участии наших сотрудников. Оно частично включает название птицы Феникс и отсылает к идее сохранения преемственности, возрождения и нового этапа в жизни компании", - приводятся в релизе слова гендиректора Axenix в России Вартана Диланяна.

По его словам, компании удалось сохранить профессиональную команду, которая глубоко понимает отраслевую специфику и может нестандартно смотреть на бизнес клиентов, чтобы предложить неординарные решения.

На сегодняшний день в офисах и центрах разработки Axenix в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Алматы, по информации компании, работает около 2000 сотрудников. Открыты более 150 новых вакансий по таким направлениям, как аналитика данных, информационная безопасность, отраслевой консалтинг, внедрение и развитие автоматизированных банковских систем и др., сообщила Axenix.

В настоящее время в компании работает пять департаментов: "Технологии и системная интеграция", "Стратегический и технологический консалтинг", "Потребительские товары, ритейл и фарминдустрия", "Финансовый сектор" и "Природные ресурсы". Компания, по ее информации, планирует развивать как направления, исторически сложившиеся в рамках работы в сети Accenture, так и новые – в частности, связанные с импортозамещением технологий в российском бизнесе.

Консалтинговая группа Accenture в начале марта объявила о своем уходе из России в связи с военной операцией на Украине. В апреле 2022 года российская практика компании была передана в 100%-ю собственность российскому руководству и стала полностью независима от международной сети Accenture. Одним из требований такой передачи было переименование компании в течение одного месяца после завершения сделки.

Сейчас компания временно действует под юридическим наименованием ООО "АксТим" и планирует со временем осуществить регистрационные действия по переименованию компании в соответствии с новым брендом, рассказали в пресс-службе Axenix.

Accenture зарегистрирована в Ирландии, имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке. Компания оказывает услуги по консультированию в сферах стратегического планирования, оптимизации и организации аутсорсинга бизнес-процессов, внедрения информационных технологий, а также управления взаимоотношениями с клиентами, логистическими процессами и персоналом.