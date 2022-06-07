"ЛУКОЙЛ" будет развивать сеть АЗС Shell в РФ под финским брендом Teboil

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" будет развивать сеть АЗС Shell в РФ под финским брендом Teboil, говорится в сообщении НК.

"По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной ЛУКОЙЛом в мае 2022 г. сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом – Teboil, которым "ЛУКОЙЛ" владеет с 2005 года", - отмечается в релизе.

Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций. Для АЗС будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива, а также собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой "ЛУКОЙЛа". Во главе команды Teboil в России продолжит работу бывший руководитель сети АЗС Shell Виталий Маслов.

Завод смазочных материалов в Тверской области, перешедший в собственность "ЛУКОЙЛа" в рамках сделки с Shell, также будет выпускать продукцию под брендом Teboil.

Teboil основана в Финляндии в 1934 году.

Как сообщалось, "ЛУКОЙЛ" в конце мая закрыл сделку приобретения downstream-активов Shell в России: сети из 411 АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Торжке. Соглашение последовало за объявлением Shell в начале марта о намерении поэтапно отказаться от всех российских проектов. Сумму сделки компании не раскрывают.

В I квартале 2022 года Shell списала расходы по активам в России, в том числе по маркетинговым активам "Шелл нефть". "Shell оценила возможность возмещения балансовой стоимости "Шелл нефть", что привело к обесценению внеоборотных активов в размере $358 млн и другим расходам в размере $236 млн", - сообщала компания.

С 15 мая работа входящих в периметр соглашения автозаправок была приостановлена для обеспечения необходимых условий для продажи и транзита операционных систем. В течение года после завершения сделки "ЛУКОЙЛ" должен провести ребрендинг АЗС.