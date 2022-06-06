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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ расширил "стоп-лист", внеся в него 61 гражданина США. Список приведен на сайте министерства.

"В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в "стоп-лист" вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках", - говорится в заявлении МИД РФ.

Въезд в Россию на бессрочной основе закрыт, в частности, министру энергетики США Дженнифер Грэнхольм, министру финансов Джанет Йеллен, старшему советнику президента США Майклу Донилону, помощнику президента США по вопросам экономики Брайану Дизу, президенту компании Universal Pictures Питеру Крамеру.

МИД РФ США
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