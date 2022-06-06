МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ расширил "стоп-лист", внеся в него 61 гражданина США. Список приведен на сайте министерства.

"В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в "стоп-лист" вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках", - говорится в заявлении МИД РФ.

Въезд в Россию на бессрочной основе закрыт, в частности, министру энергетики США Дженнифер Грэнхольм, министру финансов Джанет Йеллен, старшему советнику президента США Майклу Донилону, помощнику президента США по вопросам экономики Брайану Дизу, президенту компании Universal Pictures Питеру Крамеру.