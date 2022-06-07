Акции BuzzFeed рухнули на 41% после окончания срока запрета на продажи

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акции американской новостной интернет-компании BuzzFeed Inc рухнули на 41% по итогам торгов на бирже Nasdaq в понедельник.

В начале июня истек шестимесячный период после IPO, в течение которого топ-менеджеры и институциональные инвесторы компании не могли продавать её акции, что и спровоцировало обвал котировок, сказал представитель BuzzFeed.

С момента листинга капитализация BuzzFeed упала более чем на три четверти и составляет около $509 млн.

BuzzFeed принадлежат такие онлайн-медиа, как BuzzFeed News, HuffPost и Taste. Кроме того, в конце прошлого года компания купила цифровое издание Complex Networks, особенно популярное среди молодого населения США, у Hearst и Verizon за $300 млн.