Путин поручил кабмину до конца июля внести предложения по бюджетным правилам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бюджетные правила нуждаются в корректировке с тем, чтобы способствовать увеличению темпов роста российской экономики, новую конструкцию правительство должно представить до конца июля, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже началась работа над федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку. Здесь важным принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны обеспечить не только стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы и корректировки. Прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля", - сказал он на совещании по экономическим вопросам во вторник.