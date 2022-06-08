Рубль закрыл торги заметным ростом к доллару и евро на фоне ускорившей повышение нефти

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно подешевели на Московской бирже на закрытие торгов среды, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на фоне ускорившей повышение нефти.

Курс доллара США составил 59,49 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 1,64 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,59 руб./EUR1, подешевев на 2,01 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,8 рубля - до 61,29 рубля.

Бюджетные правила

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к доллару и евро на фоне активно дорожающей нефти. Котировки Brent в среду вечером поднялись выше $123 за баррель, в то время как в бюджете РФ на текущий год заложен ориентир цены нефти в $44,2 за баррель. По условиям бюджетного правила, действовавшего до марта, Минфин России осуществлял покупку валюты на внутреннем рынке, если цена нефти превышала установленный ориентир, и продавал валюту, если цена нефти снижалась за пределы указанного значения.

В марте положения бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, были приостановлены на весь 2022 год. Поэтому Минфин с этого месяца не проводит покупку иностранной валюты и золота.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что бюджетные правила нуждаются в корректировке с тем, чтобы способствовать увеличению темпов роста российской экономики, новую конструкцию правительство должно представить до конца июля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что бюджетные правила, действие которых в этом году приостановлено на фоне санкций, в прежнем виде уже не вернутся: Минфин готовит новые предложения. Минфин будет предлагать готовить проект бюджета на новый трехлетний цикл "уже по уточненным принципам", сказал он. Также, по его словам, новая конструкция бюджетных правил будет исходить из того, что ФНБ пополняется не в валюте, а в рублях.

Ослабление мер валютного контроля в РФ

Накануне ЦБ РФ и Минфин вновь немного ослабили меры валютного контроля. Банк России еще раз повысил лимиты по переводу средств за рубеж для физлиц, Минфин разрешил бизнесу зачислять валютную выручку на зарубежные счета.

Банк России в рамках постепенного смягчения мер валютного контроля вновь повысил лимиты по переводу средств за рубеж для физлиц. Как говорится в сообщении регулятора, граждане РФ и физлица-нерезиденты из дружественных стран с 8 июня могут в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее этот лимит составлял $50 тыс.

Порог перевода для резидентов и нерезидентов из дружественных стран через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, повышен вдвое - до $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте) с $5 тыс.

Кроме того, ЦБ сохраняет для всех нерезидентов возможность перевода за рубеж средств, полученных в виде зарплаты. "Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции", - отмечает регулятор. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

Банк России до этого существенно увеличил лимиты на переводы средств за рубеж для физлиц в середине мая (до $50 тыс.). Тогда же ЦБ разрешил работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты.

Российские экспортеры смогут получать валютную выручку на свои зарубежные счета, но требования к ее дальнейшей репатриации в РФ и продаже при этом не изменились.

Как сообщил во вторник Минфин, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, действующая при ведомстве, приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом с 6 июня. "Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продаже экспортной выручки в размере, определенном указом президента РФ", - подчеркивается в сообщении Минфина.

РФ ранее ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки (позже планку опустили до 50%). В том числе указом президента РФ с 1 марта было запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финрынка.

Позже подкомиссия ввела частичное послабление - разрешила резидентам РФ осуществлять операции по переводам денежных средств в иностранной валюте на их счета, открытые за рубежом, в целях финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Также было разрешено проведение операций по зачислению на счета резидентов - физлиц за рубежом денежных средств в иностранной валюте, полученных от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Нефтяные фьючерсы продолжили расти в среду вечером, несмотря на выход официальных данных о недельном увеличении резервов топлива в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 3 июня, увеличились на 2,02 млн баррелей - до 416,76 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали снижения по нефти на 2,9 млн баррелей.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали недельное увеличение запасов нефти в стране на 1,845 млн баррелей после снижения на 1,181 млн баррелей неделей ранее. Это вряд ли сможет успокоить рынок, учитывая, что резервы находятся на минимуме для этого сезона за последние девять лет, отметило агентство Bloomberg.

Цены на нефть

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в среду составила $123,25 за баррель, что на 2,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $121,9 за баррель, что на 2,09% выше итогового значения предыдущей сессии.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта уверенно укреплялась как к доллару, так и к евро, поскольку очередное послабление валютных ограничений со стороны ЦБ в виде увеличения с 8 июня лимита на перевод средств за границу для физлиц до $150 тыс. не смогло ослабить российскую валюту.

"Во второй половине дня курс доллара впервые с 26 мая опустился ниже отметки в 60 рублей. Основная причина подобной динамики остается прежней - соотношение экспорта и импорта, оказывающее значительное влияние на спрос и предложение на валютном рынке в текущих условиях. В пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. Судя по консенсус-прогнозам, рынок ждет снижения ставки до 10%, однако, учитывая решительные действия регулятора в последние месяцы, а также замедляющуюся инфляцию и инфляционные ожидания, которые в мае, согласно опросу "инФОМ", опустились до 11,5%, полагаем, что по итогам заседания в пятницу ключевая ставка окажется ниже 10%. Если говорить о международных событиях, то в четверг ожидается заседание ЕЦБ, который на фоне недавнего роста инфляции в еврозоне может ужесточить риторику, что может прояснить ситуацию относительно сроков повышения ставки. Кроме того, в пятницу выйдут данные по инфляции в США за май", - отмечает Беспалов.

"На Московской бирже рубль вновь перешел к укреплению по отношению к основным мировым валютам. После консолидации в районе 61-62 руб./$1 пара "доллар-рубль" так и не нашла в себе силы для возобновления коррекционного восстановления. Более того, уход под минимумы прошлой недели спровоцировал закрытие длинных позиций в американской валюте по "стопам", что привело к ускорению негативной динамики. В сложившейся ситуации ближайшей поддержкой для доллара могут рассматриваться майские минимумы, установленные в районе 55,8 руб./$1. При этом приближение налоговых выплат в ближайшие две недели будет способствовать постепенному росту предложения иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров, что окажет давление на доллар", - говорит главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 июня на 72,83 копейки, до 60,2282 руб./$1, и уменьшил курс евро на 63,19 копейки, до 63,938 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 79,98 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,1572 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 92,47 копейки и составил 60,0219 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 581,635 млн, из которых $994,381 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 587,254 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 58 копеек, до 64,1335 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 73,59 копейки, до 63,8829 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 577,648 млн, из которых EUR404,863 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 172,785 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов понизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 10,76% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 17 б.п. - до 10,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 29 б.п. - до 10,61% годовых, ставка на срок 3 месяца понизилась на 28 б.п. - до 10,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 26 б.п. - также до 10,6% годовых.