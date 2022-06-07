Евро на "Мосбирже" подорожал на 50 копеек

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - На торгах на "Мосбирже" во вторник рубль к вечеру растерял рост первой половины дня и слегка подешевел к бивалютной корзине на фоне нового ослабления мер валютного контроля.

Доллар подорожал на 2,5 копейки, до 61,04 рубля. Евро подорожал на 50 копеек, до 65,6 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 23,9 копейки - до 63,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины дня и завершил торги небольшим снижением к доллару и евро на фоне нового ослабления принятых ранее мер валютного контроля. Российские экспортеры смогут получать валютную выручку на свои зарубежные счета, но требования к ее дальнейшей репатриации в РФ и продаже при этом не изменились.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, действующая при Минфине, разрешила экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом с 6 июня. "Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки в размере, определённом указом президента РФ", - подчеркнул Минфин.

Ранее власти ввели ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки (позже планку опустили до 50%). В том числе указом президента с 1 марта было запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые банках и финансовых организациях, расположенных за пределами России.

Позже подкомиссия ввела частичное послабление - разрешила резидентам России осуществлять операции по переводам денежных средств в иностранной валюте на их счета, открытые за рубежом, в целях финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Также было разрешено проведение операций по зачислению на счета резидентов - физлиц за рубежом денежных средств в иностранной валюте, полученных от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Участники торгов ждут заседания Банка России по ключевой ставке 10 июня. По его итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Бюджетные правила нуждаются в корректировке с тем, чтобы способствовать увеличению темпов роста российской экономики, новую конструкцию правительство должно представить до конца июля, заявил президент Владимир Путин.

"Уже началась работа над федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку. Здесь важным принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны обеспечить не только стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы и корректировки. Прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля", - сказал он на совещании по экономическим вопросам во вторник.

В бюджете на текущий год заложен ориентир цены нефти в $44,2 за баррель. По условиям бюджетного правила, действовавшего до марта, Минфин России осуществлял покупку валюты на внутреннем рынке, если цена нефти превышала установленный ориентир, и продавал валюту, если цена нефти снижалась за пределы указанного значения.

Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник вслед за изменением тренда на валютном рынке и ослаблением доллара США относительно евро и ряда других валют. Стоимость нефти и курс доллара традиционно движутся в разных направлениях: ослабление американской валюты снижает цены на нефть для покупателей, использующих другие валюты.

К 19:02 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,85%, до $120,53 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,79%, до $119,44 за баррель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, первую половину вторника рубль дорожал, однако ближе к вечеру потерял преимущество. "Принципиально важных для рубля новостей ни сегодня, ни вчера не было. Сегодняшнее умеренное укрепление рубля, вероятно, было связано с продажей валютной выручки отдельными компаниями-экспортерами. В ближайшие дни рубль вряд ли начнет показывать более ярко выраженную динамику, но очередное снижение ключевой ставки (мы ожидаем шага как минимум в 100 базисных пунктов) может иметь ограниченный негативный эффект на рубль", - говорит Григорьев.

"Отечественная валюта игнорирует санкционную повестку и глобальное ухудшение внешней конъюнктуры. Фактором опоры для российского рубля по-прежнему выступает наличие профицита торгового баланса. Экспортеры продолжают поставлять на рынок валютную выручку, в то время как спрос на доллары и евро со стороны импортеров почти незаметен", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время давление на рубль в сторону укрепления сохранится, но изменения курса будут незначительными благодаря ослаблению валютных ограничений. Существенно крепче, по нашим ожиданиям, российская валюта не станет, поскольку это невыгодно для бюджета: когда курс рубля уже укрепился на 15% за апрель, Фонд национального благосостояния сократился почти на 2 трлн руб. в рублевом эквиваленте. Поэтому, по нашему мнению, если рубль продолжит шествие к более крепким значениям, власти продолжат ослаблять ограничения", - полагает аналитик Газпромбанка Павел Бирюков.

Банк России во вторник, 7 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 1,94 трлн рублей (при лимите 1,94 трлн рублей и спросе 2 012 млрд рублей) в среднем по ставке 10,56% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 31 мая, банки разместили 1,2 трлн рублей (при лимите 1,2 трлн рублей и спросе 1 695,9 млрд рублей) в среднем по ставке 10,52% годовых.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 8 июня на 15,29 копейки, до 60,9565 рубля, и уменьшил курс евро на 29,7 копейки, до 64,5699 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 21,06 копейки и составил 60,957 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 14,6 копейки и составил 60,9462 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 070,873 млн, из которых $883,424 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 187,449 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 20,04 копейки, до 64,7135 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 24,08 копейки, до 64,6185 рубля. Объем торгов евро составил 1 268,168 млн евро, из которых 308,823 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 959,345 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов понизились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 10,8% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 7 б.п. - до 10,91% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 20 б.п. - до 10,9% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 23 б.п. каждая - до 10,88% и 10,86% годовых.