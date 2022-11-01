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Goodyear в III квартале сократил чистую прибыль в 3 раза

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. сократил чистую прибыль в три раза, при этом скорректированный показатель и выручка не оправдали прогнозы аналитиков.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $44 млн, или 16 центов в расчете на акцию, против $132 млн, или 46 центов на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль снизилась до 40 центов на акцию с 72 центов.

Выручка повысилась на 8% и достигла $5,03 млрд против $4,93 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 55 центов на акцию при выручке в $5,36 млрд.

В натуральном выражении продажи шин в минувшем квартале снизились на 3% год к году и достигли 46,7 млн штук.

Goodyear отметила, что после сильных результатов и роста выручки в первом полугодии показатели третьего квартала ухудшились из-за снижения объема продаж и растущего давления от подъема цен на сырьевые материалы. Компания ожидает, что рост издержек достигнет пика в четвертом квартале.

"В третьем квартале мы столкнулись со многими старыми проблемами, включая устойчивую инфляцию. В то же время появились новые препятствия, среди которых неопределенность прогноза в Европе и негативный эффект от роста курса доллара", - говорится в отчетности.

С начала 2022 года капитализация Goodyear упала на 40% (до $3,54 млрд).

Goodyear США
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