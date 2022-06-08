Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с зарубежными партнерами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ маркетплейс Wildberries перешел на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах.

Предпринимателям Белоруссии перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении – в драмах, Киргизии – в сомах, Узбекистане – в сумах, говорится в сообщении компании.

Новая финансовая политика распространяется как на продавцов товаров, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров.

Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер. Оборот компании по итогам 2021 года вырос на 93%, до 844 млрд рублей (с НДС).

В 2022 году компания открыла новые логистические объекты в Киргизии и Армении, а также запустила продажи в Узбекистане.

Количество продавцов на Wildberries с начала года выросло до около 750 тысяч. Об этом ранее сообщила основной владелец, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе форума "Неделя российского ритейла 2022".

Кроме того, по ее словам, за последний год наблюдался значительный рост продавцов в сегменте легкой промышленности.

Количество самозанятых на площадке выросло до 157 тыс.

В этом году Wildberries открыл 11 сортировочных центров, сообщила Бакальчук.