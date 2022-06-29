ЦБ готов обеспечивать ликвидность рынков нерезервных валют только на этапе их запуска

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Банк России готов рассматривать свое участие в обеспечении ликвидности рынков нерезервных валют, но только на этапе их запуска, заявила на съезде РСПП председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"С точки зрения международных расчетов есть проблемы. Мы здесь задачу видим стимулировать переход на расчеты в национальных валютах. Работа шла и раньше, но шла очень вяло, потому что это вопрос не в банковской системе, а самих контрактов. И сейчас мы видим, что, например, многие экспортеры готовы переходить на другие национальные валюты, а импортеры не все", - сказала она.

"Мы видим дисбалансы при переходе на национальные валюты. Например, когда вы получаете экспортную выручку, вы должны ее продать на рынке, если спроса со стороны импортеров нет (импортеры предпочитают доллары и евро), то, соответственно, экспортерам это невыгодно. Поэтому здесь должна быть работа бизнеса по переводу большинства контрактов на этот уровень", - добавила глава ЦБ.

Она указала, что и сами предприятия не хотят накапливать выручку в национальных (особенно обесценивающихся) валютах, предпочитая доллары и евро.

"Предполагается, что это Центральный банк должен делать. Но тогда вы должны понимать, что это будет означать дополнительный рост инфляции, мы должны будем печатать деньги под обесценивающиеся валюты, это более высокие ставки. Мы готовы рассматривать некие механизмы нашего участия при запуске и обеспечении ликвидности таких рынков, но постепенно это должно все-таки работать, на наш взгляд, на рыночных условиях", - заявила Набиуллина.

Она напомнила, что "Московская биржа" на днях запустила торги новыми парами валют. "Центральный банк тоже обсуждает, чтобы мы участвовали на первых порах, возможно, поддерживая эту ликвидность", - отметила Набиуллина.

"Московская биржа" 27 июня запустила торги армянским драмом и южноафриканским рэндом на валютном рынке. В этот день также планировалось начать торги узбекским сумом, но запуск таких торгов был отложен.