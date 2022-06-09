Рост экспорта и импорта Китая в мае вдвое превысил прогноз

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Объем внешней торговли Китая в январе-мае вырос на 8,3% относительно того же периода прошлого года и достиг 16,04 трлн юаней, сообщило Главное таможенное управление страны.

В том числе в мае показатель поднялся на 9,6% - до 3,45 трлн юаней.

В долларовом выражении объем внешней торговли за пять месяцев увеличился на 10,3% - до $2,51 трлн. Экспорт повысился на 13,5% и достиг $1,4 трлн, импорт - на 6,6%, составив $1,11 трлн. Профицит внешнеторгового баланса равнялся $290,46 млрд.

В мае экспорт подскочил на 16,9%. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Импорт увеличился на 4,1%, что стало первым ростом показателя за три месяца. Средний прогноз экспертов составлял 2%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали 2,5%.

Резкий рост экспорта обусловлен восстановлением экономики Китая после локдаунов, возобновлением работы предприятий и ослаблением проблем в цепочках поставок.