В правительство внесен законопроект о едином регулировании табачного рынка РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минфин России внес в правительство законопроект "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".

Документ вводит госрегулирование производства и оборота табачной продукции в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля, сообщается в материалах на сайте Минфина.

Что предлагается в рамках нового закона

В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка.

Разрозненное регулирование табачной отрасли ведет к увеличению нелегального производства и оборота продукции. Новый законопроект направлен на снижение объемов нелегального рынка. Так, документ предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Также предусмотрена обязанность производителей регистрировать основное оборудование для производства продукции. Если оборудование не используется, его необходимо будет законсервировать. Оборудование, задействованное в незаконном производстве, будет подлежать изъятию.

Лицензирование розничной продажи законопроектом не предусмотрено, чтобы исключить возможные риски чрезмерной административной и финансовой нагрузки как на малое и среднее предпринимательство, так и на органы власти субъектов РФ, а также риски увеличения расходов региональных бюджетов.

С 2019 года табачная и никотинсодержащая продукция маркируется средствами идентификации ЦРПТ "Честный знак". Разработанный законопроект предполагает, что вводимый государственный контроль будет также опираться на маркировку ЦРПТ. В этой системе будет производиться учет объема производства и оборота продукции и сырья.

Кроме того, для предотвращения незаконных производства и оборота в документе предусмотрены запрет розничной продажи табачных изделий, никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке, отдельные ограничения по перемещению продукции, обязательное наличие сопроводительных документов, маркировки при обороте.

Вместе с проектом отраслевого закона в правительство также внесены проекты изменений в КоАП и УК РФ в части противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

По оценкам экспертов, которые приводит Минфин, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2018 годы увеличилась с 1,5% до 8%. В 2019 году тенденция к росту нелегального оборота сохранилась: в I квартале 2019 г. доля нелегальной табачной продукции составила 10,3% (по данным TNS Kantar). В 2020 году ее доля сократилась до 7%, но существенную роль в замедлении роста нелегального рынка сыграли закрытие границ и сокращение каналов продаж, связанные с пандемией COVID-19. В I квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2019 года доля нелегальной табачной продукции на российском рынке увеличилась с 10,3% до 10,7%.