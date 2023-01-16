Источник сообщил о предложении Минфина изымать и уничтожать нелегальный табак

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Меры государства по регулированию табачного рынка планируется дополнить предложениями не только по лицензированию производства и оборота табака, госрегистрации оборудования табачных фабрик, но и по изъятию и уничтожению нелегальных табачных изделий, сырья для их производства и технологического оборудования, на котором они были выпущены.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в одном из профильных ведомств. По его словам, соответствующие проекты планируется рассмотреть на ближайшем заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Так, разработанный Минфином законопроект "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" предусматривает введение лицензирования деятельности по производству, вводу в оборот при ввозе в Россию и выводу из оборота при вывозе из страны табачной продукции и сырья, госрегистрацию основного технологического оборудования для производства этой продукции и сырья для нее, а также его консервацию и расконсервацию. Предусмотрено также "изъятие из незаконного оборота табачной продукции и сырья с их последующим уничтожением (утилизацией)".

Планируется также рассмотреть на заседании правкомиссии изменения в КоАП, которые устанавливают ответственность за производство и оборот табачной продукции без соответствующей лицензии и использование оборудования без госрегистрации. Поправки также предусматривают введение ответственности за производство и оборот табачной продукции физическим лицом.

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы подготовлены изменения "в части введения уголовной ответственности за деятельность в сфере производства и оборота табачной продукции без соответствующей лицензии" и "в части утилизации изъятых вещественных доказательство в виде табачной продукции, полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток и основного технологического оборудования".

Как сообщал Минфин в июне 2022 года, в качестве модели регулирования табачного рынка использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка. Новый законопроект направлен на снижение объемов нелегальной продукции.

С 2019 года табачная и никотинсодержащая продукция маркируется средствами идентификации ЦРПТ "Честный знак". Разработанный законопроект предполагает, что вводимый государственный контроль будет также опираться на маркировку. В этой системе будет производиться учет объема производства и оборота продукции и сырья.

По оценкам экспертов, которые приводил Минфин, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2018 годы увеличилась с 1,5% до 8%. В 2019 году тенденция к росту нелегального оборота сохранилась: в I квартале 2019 года доля нелегальной табачной продукции составила 10,3% (по данным TNS Kantar). В 2020 году ее доля сократилась до 7%, но существенную роль в замедлении роста нелегального рынка сыграли закрытие границ и сокращение каналов продаж, связанные с пандемией COVID-19. В I квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2019 года доля нелегальной табачной продукции на российском рынке увеличилась с 10,3% до 10,7%.