Deloitte задумалась о разделении аудиторского и консалтингового бизнеса

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Deloitte, входящая в "большую четверку" аудиторских компаний, изучает возможность разделения глобальных аудиторских и консалтинговых практик вслед за Ernst & Young (EY). Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Deloitte обратилась за консультацией к специалистам по инвестиционному банкингу в Goldman Sachs Group Inc. после новостей о потенциальном разделении операций EY. Goldman и JPMorgan Chase & Co. консультируют EY по поводу возможной реструктуризации, сообщают источники WSJ.

Изучение этого сценария в Deloitte находится на очень ранней стадии, компания на текущий момент не приняла конкретных решений по поводу разделения.

Между тем сама компания отрицает информацию по поводу соответствующих планов. Отвечая на запросы зарубежных СМИ, Deloitte назвала ее "категорически неправильной".

"Как и ранее сообщалось, мы остаемся привержены текущей бизнес-модели", - сообщил представитель компании.

Ранее другие представители "большой четверки", компании KPMG и PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликовали заявления в поддержку своих нынешних бизнес-моделей, предусматривающих консалтинговые услуги и сервисы в сфере налогообложения наряду с аудиторской работой.

Как сообщалось, EY рассматривает возможность разделения аудиторского и консалтингового подразделений на фоне усиления внимания регуляторов к потенциальным конфликтам интересов. В результате разделения предполагается создать две крупные профессиональные компании. Глобальная выручка EY в минувшем году составила $40 млрд, из которых $13,6 млрд пришлось на аудиторскую работу.

Регуляторы по всему миру усилили беспокойство относительно качества аудиторской проверки, осуществляемой бухгалтерскими компаниями, все больше зависящими от продаж консалтинговых и налоговых услуг, которые приносят более высокую маржу и больший потенциал для роста, чем аудиторский бизнес.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США расследует возможность конфликта интересов между компаниями "большой четверки" и рядом аудиторских компаний среднего ранга.