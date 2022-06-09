Repsol продаст 25% подразделения в сфере ВИЭ за 905 млн евро

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Испанская нефтегазовая компания Repsol SA продает 25%-ю долю подразделения, работающего в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), французской Credit Agricole Assurances и швейцарской Energy Infrastructure Partners за 905 млн евро.

В рамках сделки это подразделение - Repsol Renovables - оценено в 4,38 млрд евро, говорится в сообщении испанской компании.

Совокупная установленная мощность активов Repsol Renovables в Испании, Португалии, США и Чили в настоящее время составляет более 1,6 гигаватт. Компания рассчитывает увеличить ее до 6 гигаватт к 2025 году и до 20 гигаватт в 2030 году.

Стороны планируют закрыть сделку до конца текущего года.

Акции Repsol подешевели на 2,5% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 51%.