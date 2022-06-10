"Уралхим" создал СП для выпуска минеральных удобрений в Узбекистане

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Группа "Уралхим" создала совместное предприятие с холдингом "Узкимесаноат" (Узбекистан) и "Казфосфатом" (Казахстан) по выпуску минеральных удобрений в Узбекистане, сообщил координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Узбекистана Рахим Азимов.

"Перспективный проект, над которым идет работа в настоящее время - создание совместного предприятия, оно уже создано, компаниями: Россия - "Уралхим", Казахстан - "Казахмыс" (является единственным владельцем ТОО "Казфосфат" - ИФ), Узбекистан - "Узбекхимия" ("Узкимесаноат" - ИФ). Общая сумма инвестиций оценивается в $1,5 млрд, а эффект проекта к 2028 году может составить 7 млн тонн удобрений и 600 тысяч тонн аммиака", - сказал он.

Он уточнил "Интерфаксу", что это проектная годовая мощность этого производства.

Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают совместные проекты по производству удобрений, планируется вхождение российских инвесторов в капитал как действующих, так и новых предприятий в Узбекистане, говорил в апреле в Ташкенте глава Минпромторга Денис Мантуров.

В конце 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о планах "Казфосфата" построить завод по производству фосфорных и комплексных удобрений в Узбекистане с инвестициями около $1 млрд. Власти Узбекистана, в свою очередь, заявляли о намерении привлечь "Уралхим" к реализации в стране проектов по производству сложных удобрений.