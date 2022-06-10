Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Евро и доллар США возобновили усиленное падение на Московской бирже в пятницу днем после небольшой коррекции вверх на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку чуть сильнее, чем прогнозировало большинство участников рынка. Курс доллара опустился ниже 57 руб./$1, евро - ниже 61 руб./EUR1 впервые с 25 мая.

В 14:04 по московскому времени курс доллара составил 56,86 руб./$1, что на 2,49 рубля ниже предыдущего закрытия. Евро к этому времени стоил 59,89 руб./EUR1, подешевев на 3,41 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,9 рубля к уровню закрытия 9 июня, до 58,22 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил усиленный рост днем в пятницу после небольшой коррекции вниз на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку чуть сильнее, чем прогнозировало большинство аналитиков и участников торгов. Этому, помимо прочего, способствовал тот факт, что ЦБ РФ ознаменовал возврат к досанкционной ставке чуть более жестким сигналом.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%. Тем самым, ЦБ РФ вернул ключевую ставку на уровень, где она находилась до конца февраля, когда в ответ на действия России на Украине были введены жесткие санкции.

Снятие со ставки последних 1,5 процентного пункта (п.п.) из экстренно прибавленных 28 февраля 11,5 п.п. и возвращение денежно-кредитной политики на привычную "однозначную" территорию ЦБ ознаменовал некоторым ужесточением сигнала, который в целом по-прежнему остается "голубиным".

По итогам заседания 26 мая и третьего снижения ставки на 3 п.п., до 11%, ЦБ заявил, что "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Новый сигнал - чуть менее мягкий. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП запланировано на 22 июля.