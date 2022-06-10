ЦБ допустил ужесточение ДКП в случае расширения дефицита бюджета

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дополнительное расширение бюджетного дефицита может потребовать от Банка России более жесткой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в будущем, говорится в заявлении регулятора.

"Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики. Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", - предупредил ЦБ.

Регулятор отмечает, что на краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями. Слишком сильное снижение склонности населения к сбережению может привести к опережающему росту потребительского спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска.

Дезинфляционные риски для базового сценария во многом связаны с сохранением высокой премии за риск в кредитных ставках и повышенных требований банков к заемщикам на фоне высокой неопределенности. Это может привести к более существенному замедлению кредитной активности.

Набор рисков со стороны внешних условий может иметь как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Проинфляционное влияние может оказать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которое приведет к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики.

Ограничения на стороне предложения могут, в частности, усилиться из-за медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае сохранения негативных тенденций в динамике импорта. В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта. Дезинфляционное влияние может оказать сохранение значительного профицита торгового баланса в условиях более устойчивого роста экспорта по сравнению с динамикой импорта.

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