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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Набиуллина считает ситуацию слишком неопределенной для стандартных шагов в ДКП

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Говорить о стандартных шагах в денежно-кредитной политике можно в режиме "тюнинга", пока для этого ситуация слишком неопределенная, заявила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Когда наша ключевая ставка в диапазоне двузначном, то такие стандартные шаги, как 0,25, наверное - мы двигаемся большими шагами - не применимы. При переходе к однозначным уровням ставки мы каждый раз будем рассматривать, и размер шага будет зависеть от масштаба уточнения нашего прогноза на будущее", - сказала она.

"Сейчас ситуация неопределенная, очень много чего быстро меняется, поэтому предвидеть каждый раз шаг, наверное, невозможно. Говорить о стандартном шаге возможно, когда мы находимся в режиме "тюнинга" скорее", - отметила Набиуллина.

10 июня совет директоров ЦБ снизил снизить ключевую ставку на 150 б.п. до февральского досанкционного уровня – с 11% до 9,5% годовых. 16 мая ставка была снижена с 14% до 11% годовых, 29 апреля - с 17% до 14%, 8 апреля - с 20% до 17%.

27 февраля регулятор экстренно повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%.

Банк России Эльвира Набиуллина
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