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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Банкам с базовой лицензией разрешат открывать корсчета в иностранных банках без привязки к валюте

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские банки с базовой лицензий смогут открывать корреспондентские счета в иностранных банках без привязки к валюте счета, поправки планируется рассмотреть в течение двух недель, сообщил журналистам и финансовым блогерам председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"Мы, я полагаю, в течение двух недель примем законодательное решение, видимо поправками его проведем, о том, что банки с базовой лицензией могут открывать корсчета в иностранных банках, причем без ограничений, потому что звучало предложение, чтобы только в условных тугриках или юанях, то есть в дружественных странах. Мы решили, что и долларовые, и счета в евро можно будет открывать в других банках, в иностранных банках", - сказал он.

Банк с базовой лицензией не может открывать банковские (корреспондентские) счета в иностранных банках, за исключением случая, когда речь идет об участии в иностранной платежной системе. Счета, открытые для иных целей, должны быть закрыты банками с базовой лицензией в течение года с даты приобретения указанного статуса.

26 мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов пойти навстречу банковскому сообществу и разрешить кредитным организациям с базовой лицензией открывать корреспондентские счета за рубежом.

"Сейчас у них такого права нет, хотя здесь не стоит строить иллюзий, что это будет легко сделать", - сказала она.

Закон, разделяющий банки по перечню допустимых операций на кредитные организации с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, вступил в силу в июне 2017 года. Банки с базовой лицензией в отличие от универсальных игроков ограничены в проведении ряда операций (в том числе с валютой), одновременно для них предусмотрено упрощенное регулирование. Основной специализацией банков с базовой лицензией должна стать работа с физлицами и субъектами малого и среднего бизнеса.

Судьба банков с базовой лицензией не раз обсуждалась на встречах банкиров с представителями ЦБ.

"Конечно, как и в любой кризис, возрастает уязвимость именно небольших банков. В этом сегменте, на наш взгляд, уже назрела давно необходимость пересмотра бизнес-моделей. Мы начали даже с вами обсуждать, когда обсуждали судьбу банков с базовой лицензией, идеи, перспективы и т.д. Но такой пересмотр был заторможен ковидом. А новый кризис начался очень быстро, и времени уже совсем не остается. Но задачу тоже нужно решать", - говорила в конце мая Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина Госдума Анатолий Аксаков
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