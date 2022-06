Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американский рынок акций обвалился в понедельник в связи с пересмотром инвесторами прогнозов в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации данных об инфляции в США.

Фондовый индекс S&P 500 завершил торги в зоне "медвежьего" тренда: его падение по сравнению с январским пиком превысило 20%, отмечает Market Watch.

Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, показали ускорение темпов инфляции в США в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении по сравнению с 8,3% в апреле. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему ставок и соответственно, повысит угрозу рецессии в экономике США.

"Аппетит к риску на мировых рынках ослаб из-за новой волны опасений, связанных с высокой инфляцией, а также прогнозов в отношении ответных действий Федрезерва", - говорится в обзоре экономистов Bespoke Investment Group.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок оценивает в 50% вероятность ее подъема сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам двухдневного заседания, завершающегося 15 июня, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в повышении ставки Федрезервом на 50 б.п. на июньском заседании.

"Данные об инфляции в США кардинально изменили ситуацию, и рынки отреагировали соответственно", - говорит аналитик BNY Mellon Дэниел Тененгаузер. - Федрезерву придется действовать".

Тененгаузер ожидает повышения ставки ФРС на 75 б.п. на предстоящем заседании. Такого же прогноза придерживаются эксперты Barclays и Jefferies. С начала текущего года ставка была увеличена дважды, в общей сложности на 75 б.п.

"Федрезерв вновь поднимет ставку в среду, однако сейчас очевидно, что сделанные им с начала этого года шаги не помогают ослабить инфляцию, - отмечает главный исполнительный директор Quill Intelligence Даниэль ДиМартино Бут. - Центробанку необходимо более ясно обозначить свою готовность к более резкому ужесточению политики".

Котировки акций технологических компаний стали лидерами снижения в понедельник. Стоимость бумаг Apple Inc. упала на 3,8%, Amazon.com Inc. - на 5,5%, Nvidia Corp. - на 7,8%, Microsoft Corp. - на 4,2%, Tesla Inc. - на 7,1%.

Акции Coinbase Global Inc., оператора крупнейшей криптовалютной биржи США, подешевели на 11,4% в связи с обвалом рынка криптовалют. Курс биткойна в понедельник упал на 15%, до $23250,72, в течение сессии он опускался ниже отметки в $23000, свидетельствуют данные Dow Jones.

Бумаги круизных операторов Carnival Corp. и Norwegian Cruise Line Holdings упали в цене соответственно на 10,3% и 12,2% по итогам торгов. Обе компании привлекли крупные кредиты в период пандемии, и резкое повышение ставок существенно увеличит их расходы на обслуживание долга.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник упал на 876,05 пункта (2,79%) и составил 30516,74 пункта.

Standard & Poor's 500 обвалился на 151,23 пункта (3,88%) - до 3749,63 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 530,8 пункта (4,68%) и составил 10809,23 пункта.

По итогам прошлой недели Dow Jones упал на 4,6%, S&P 500 - на 5,1%, Nasdaq - на 5,6%. Все три индекса показали самое резкое недельное снижение с января.