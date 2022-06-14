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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:19

Фондовые индексы Азии снизились вслед за рынком акций США

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало падение американского рынка по итогам понедельника после публикации данных об ускорении инфляции в стране. В результате он вошел в "медвежью" фазу: снижение S&P 500 по сравнению с январским пиком превысило 20%.

Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, показали ускорение темпов инфляции в США в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении по сравнению с 8,3% в апреле. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более агрессивному подъему ставок и соответственно повысит угрозу рецессии в экономике, пишет Trading Economics.

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"Еще один день, чтобы переварить последние данные по инфляции в США, и еще на один день ближе к июньскому заседанию Федрезерва. И мировые рынки, и азиатские трейдеры демонстрируют, что им не нравится, где сейчас находится мировая экономика", - заявил руководитель отдела исследований в Азиатско-Тихоокеанского регионе ING Роберт Карнелл.

Исходя из котировок фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок оценивает в 50% вероятность ее подъема сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам июньского заседания. Повышения на 75 б.п. Федрезерв не предпринимал с 1994 года, отмечает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 по Москве уменьшился на 1,7%.

Аналитиков беспокоит продолжающееся падение нацвалюты. Курс сейчас находится в районе 135 иен/$1, что является минимумом с 1998 года.

В число лидеров снижения котировок во вторник входят акции косметической Shiseido (-4%), интернет-компании Rakuten Group Inc. (-3,9%), авиаперевозчика ANA Holdings Inc. (-4%).

Кроме того, дешевеют бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. (-0,9%), производителя потребительской электроники Sony (-2,9%), автомобильных Nissan Motor (-1,5%) и Toyota Motor (-1,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 по московскому времени уменьшился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Лидерами снижения на торгах в Гонконге являются акции интернет-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-3,4%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (-3,2%), автомобильных BYD (-2,9%) и Geely (-2,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 по Москве опустился на 0,9%.

Рыночная стоимость автомобильной компании Hyundai Motor сократилась на 2,6%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - не изменилась.

Австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 4,3% вслед за снижением котировок акций технологических компаний. Это самое значительное падение индекса с марта 2020 года.

В понедельник биржи страны не работали из-за праздничного дня.

Капитализация производителя аккумуляторов Novonix Ltd. упала на 9,3%, платежной системы Zip Co. – на 16,3%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустились на 5,4% и 5,2% соответственно.

Стоимость крупнейших банков страны также снизилась: Commonwealth Bank – на 3,7%, National Australia Bank – на 4,2%, Westpac – на 4% и Australia & New Zealand Banking Group – на 4,8%.

АТР
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