Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Рост ВВП стран "большой двадцатки" в первом квартале замедлился до 0,7%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Рост ВВП государств G20 в январе-марте замедлился до 0,7% в поквартальном выражении после повышения на 1,3% в последние три месяца прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Динамика роста ВВП по странам

Это отражает, в первую очередь, ухудшение ситуации в США, где ВВП в первом квартале ВВП снизился на 0,4% (после роста на 1,7% в октябре-декабре).

В Австралии и Индонезии темпы подъема ВВП замедлились более чем на 2 процентных пункта - соответственно до 0,8% с 3,6% и до 0,9% с 3,1%. Также ослабление экономического роста, хотя и менее выраженное, было отмечено в Канаде, Чили, индии, Италии, Южной Корее, Турции и Великобритании.

При этом объем ВВП Франции в прошлом квартале сократился на 0,2%, Японии - на 0,1%.

Рост экономики Саудовской Аравии ускорился до 2,6% (в четвертом квартале - 1,6%) за счет нефтяной отрасли, что стало самым значительным повышением среди стран "двадцатки".

Также ОЭСР сообщила, что оценка роста реального ВВП стран, входящих в организацию, в первом квартале была пересмотрена до 0,3% по сравнению с объявленными прежде 0,1%. Это изменение учитывает данные о резком росте экономики Ирландии (на 10,8%), которых не было ранее. Кроме того, были улучшены оценки ВВП Италии и Японии.

ОЭСР в четвертом квартале 2021 года и в первом квартале 2022 года не учитывает в своих расчетах данные по РФ, "поскольку надежные оценки недоступны, и итоговые показатели G20 соответствующим образом переоценены", говорится в сообщении.

ОЭСР

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

G20 ОЭСР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая

ЦБ РФ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года

"Мосбиржа" с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

США в ближайшие месяцы намерены ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

Два крупнейших банка США приостановили операции с российским госдолгом

ЕС не будет пересматривать протокол по Ирландии и Северной Ирландии в рамках Brexit

ЕС не будет пересматривать протокол по Ирландии и Северной Ирландии в рамках Brexit

Американский брокер IBKR ввел ограничения для клиентов из РФ и Белоруссии

Американский брокер IBKR ввел ограничения для клиентов из РФ и Белоруссии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });