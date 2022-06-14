Доллар опустился ниже 56 руб., евро - ниже 58 руб. впервые с 25 мая

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро сильно падают на Московской бирже во вторник днем. Доллар опустился ниже 56 руб. впервые с 25 мая, евро - ниже 58 руб. также впервые с этой даты.

Курс доллара США составил 55,79 руб./$1 в 14:58 по московскому времени, что на 1,02 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 57,99 руб./(€1, опустившись на 2,12 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 1,51 рубля - до 56,83 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и усилил темпы роста к евро днем во вторник на фоне дорожающей нефти и начале подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду июня.

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первые 13 дней июня растет к уровню мая на 68 тыс. т (почти на 5%), до 1460,9 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики. При этом нефтяные компании нарастили производство на 7,2%, до 1183,5 тыс. т/сут.

Ранее вице-премьер Александр Новак прогнозировал, что в июне восстановление добычи нефти в РФ будет максимальным относительно предыдущих нескольких месяцев. Он отмечал, что Россия "находит точку равновесия" в условиях ограничений, смены логистики поставок и удорожания фрахта.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по Москве во вторник составляет $123,01 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $121,53 за баррель, что на 0,5% выше итогового значения предыдущей сессии.