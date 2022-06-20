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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Казахстан заявил, что обследование акватории КТК не повлияет на отгрузку его нефти

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Работы вокруг объектов "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в акватории порта Новороссийск не повлияют на экспорт казахстанской нефти, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Он пояснил, что в рамках работ предстоит обезвредить боеприпасы времен Второй мировой войны. Министр подчеркнул, что на отгрузку казахстанской нефти через КТК это не повлияет.

"У нас же (работы по плану - ИФ) с 15 по 25 июня, если они закончат. Кашаган у нас до 15 июля на ремонте стоит. С одним ВПУ (выносное причальное устройство) мы помещаемся. Один - третий ВПУ - также и работает, первые два приостановлены в связи с проведением этих работ по очистке дна", - сообщил Акчулаков журналистам в кулуарах парламента.

Он добавил, что один ВПУ – это 70% всей мощности трубопровода.

"Соответственно, без Кашагана, те объемы нефти, которые на КТК заходят, они прекрасно помещаются при работе одного ВПУ", - добавил он.

Ранее сообщалось, что "Каспийский трубопроводный консорциум" в течение 10 дней будет отгружать нефть только с одного из трех выносных причальных устройств из-за планового обследования акватории. Работы предусмотрены программой планово-предупредительных ремонтов, все заинтересованные стороны были заранее оповещены об остановке эксплуатации причальных устройств.

Отмечалось, что МЧС России в самое ближайшее время дообследует и, в случае необходимости, утилизирует подводные потенциально опасные предметы в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 для последующего проведения плановых ремонтных работ – замены подводных манифольдов, установки якорей-кессонов, монтажа и укладки цепей.

КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода – 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) – 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Каспийский трубопроводный консорциум КТК Новороссийск
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