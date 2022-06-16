"Ростех" вышел из Эльгинского угольного проекта

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" вышла из Эльгинского угольного проекта, продав 5% в нем основному владельцу - "А-Проперти" Альберта Авдоляна, говорится в сообщении покупателя.

В результате компании, контролируемые Авдоляном, консолидировали 100% проекта.

Решение дочки "Ростеха" о выходе из Эльгинского угольного проекта связано с тем, что угольный актив являлся для нее не профильным, а инвестиционным, напоминает в своем сообщении "А-Проперти".

Новым партнером "А-Проперти" в Эльгинском угольном проекте станет компания "ЭнергоГрупп", 100% которой принадлежит генеральному директору УК "Эльга Уголь" Александру Исаеву. Его доля в Эльгинском комплексе, куда войдут в том числе строящаяся частная Тихоокеанская железнодорожная дорога и порт Эльга, составит 20%.

Планы развития Эльгинского угольного комплекса предусматривают увеличение объема добычи угля на Эльге до 45 млн тонн. Также в ближайших планах по развитию проекта реализация строительства собственного логистического узла, который включает в себя частную железнодорожную линию протяженностью около 500 км (от месторождения до Порта-Эльга) и строительство собственного порта в акватории Охотского моря уже к 2025 году.

Ранее "А-Проперти" оценивала инвестиции в Эльгинский проект в ближайшие три года в сумму более 270 млрд рублей с учетом транспортной инфраструктуры.