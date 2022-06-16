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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Вице-премьер РФ завил о решении практически всех вопросов по поставкам газа в Сербию

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия помогла Сербии обеспечить энергетическую безопасность, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Вы знаете, что мы способствовали обеспечению энергетической безопасности Сербии. Знаю, что у нас практически решены все вопросы по газу, вы будете иметь одну из самых привлекательных цен как наш партнер, как братский народ", - сказал Борисов на встрече с министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем в рамках Петербургского международного экономического форума.

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"Мы очень внимательно следим за развитием политической ситуации в Сербии. Рассчитываем, что после формирования нового кабинета министров будет обеспечена преемственность курса на углубление российско-сербского стратегического партнерства, что особенно важно в нынешней ситуации", - отметил он.

Борисов и Попович являются сопредседателями российско-сербской межправительственной комиссии.

"Ценим позицию Сербии по неприсоединению к санкциям недружественных к РФ стран. Понимаем, что вам очень тяжело в этом плане, знаем, что Евросоюз давит на вас", - заявил Борисов. Он подчеркнул, что РФ и Сербия найдут способ сохранить должный уровень взаимодействия.

В свою очередь сербский министр заявил, что Белград может рассчитывать на экономический рост в условиях приемлемых цен на газ. "Это поможет энергетической безопасности и поможет росту экономики Сербии", - сказал Попович.

"Хочу заверить, что наша позиция по невведению санкций - твердая", - заверил он.

Сербия Юрий Борисов Ненад Попович
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