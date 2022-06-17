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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Новак предрек Европе проблемы осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа

Новак предрек Европе проблемы осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Европа может столкнуться с проблемами в прохождении осенне-зимнего периода из-за ситуации с поставками газа, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Год назад Европа проиграла конкуренцию СПГ азиатскому рынку, и мы видели, что потоки были перенаправлены туда, что с учетом неполной закачки ПХГ привело к резкому росту цен на газ. Сегодня они в четыре раза выше, чем год назад. И к сожалению, тенденция будет в течение нескольких лет - высокие цены будут на газ", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня на европейском рынке есть разнонаправленная тенденция: из-за локдаунов, которые мы наблюдаем в Китайской народной республике, периодически появляющихся либо закрывающихся, СПГ переориентировался в большей степени на европейский рынок, в том числе СПГ, который поставляется из России", - продолжил он.

"Поставки трубопроводного газа (в Европу - ИФ) у нас снизились по известным причинам, в том числе буквально недавно по технической причине, связанной с разносторонними санкциями, которые между собой несбалансированные. То есть канадские санкции относительно "Газпрома" не позволили поставить соответствующее после ремонта оборудование, которое перекачивает газ по "Северному потоку 1", по той трубе, по которой 55 млрд куб. метров газа в год поставлялось в Европу. Сегодня мы видим коллапс на рынке Европы - на 50% выросли цены", - напомнил вице-премьер.

"Я не исключаю, что в этом году на европейском рынке будут серьезные проблемы, особенно с точки зрения прохождения осенне-зимнего периода", - отметил Новак.

"Если Европа хочет выйти на уровень закачки 80% от мощностей ПХГ, им еще нужно закачать порядка 40-45 млрд куб. метров газа. Это серьезный объем", - резюмировал он.

Александр Новак Европа
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