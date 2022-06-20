Мосбиржа начинает торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа 27 июня начинает торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом, сообщается в пресс-релизе биржи.
Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов - физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности.
Участникам торгов и их клиентам будут доступны спот и своп инструменты на следующие валютные пары:
южноафриканский рэнд - российский рубль (ZAR/RUB),
доллар США - южноафриканский рэнд (USD/ZAR),
армянский драм - российский рубль (AMD/RUB),
доллар США - армянский драм (USD/AMD),
узбекский сум - российский рубль (UZS/RUB).
Биржа также планирует начать торги валютными парами "дирхам ОАЭ - российский рубль" (AED/RUB) и "доллар США - дирхам ОАЭ" (USD/AED). О дате начала торгов этими парами пока не сообщается.