Мосбиржа начинает торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа 27 июня начинает торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом, сообщается в пресс-релизе биржи.

Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов - физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности.

Участникам торгов и их клиентам будут доступны спот и своп инструменты на следующие валютные пары:

южноафриканский рэнд - российский рубль (ZAR/RUB),

доллар США - южноафриканский рэнд (USD/ZAR),

армянский драм - российский рубль (AMD/RUB),

доллар США - армянский драм (USD/AMD),

узбекский сум - российский рубль (UZS/RUB).

Биржа также планирует начать торги валютными парами "дирхам ОАЭ - российский рубль" (AED/RUB) и "доллар США - дирхам ОАЭ" (USD/AED). О дате начала торгов этими парами пока не сообщается.