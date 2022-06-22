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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Рубль обновил семилетний максимум в паре с евро

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро демонстрируют волатильность на "Московской бирже" в среду утром, при этом евро падал ниже 56 руб. впервые с 27 мая 2015 года. По итогам первой минуты торгов рубль сумел слегка повыситься к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность перед пиком налоговых платежей июня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 53,72 - 53,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 53,745 руб./$1 (-3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 56,1625 руб./EUR1 (-9,75 коп. к закрытию вторника). В моменте евро опускался ниже 56 руб. впервые с 27 мая 2015 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,04 коп. к уровню закрытия 21 июня, до 54,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 96,31 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,29 руб. ниже официального курса.

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