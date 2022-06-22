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ФАС разрешила ГК "Рост" купить тепличный комплекс "Гринхаус" сына Абрамовича

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - ФАС России согласовала ходатайство ООО "ТТР Холдинг" (Санкт-Петербург), входящего в группу компаний "Рост", о приобретении 100% уставного капитала белгородского ООО "Гринхаус", сообщила пресс-служба ведомства.

"По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке выращивания овощей", - говорится в сообщении.

Тепличный комплекс "Гринхаус", расположенный в Старооскольском городском округе Белгородской области, работает с 2018 года. Общая площадь комплекса составляет 25 га, из них 20 га – теплицы. Стоимость проекта составила 5,2 млрд рублей. Инвестиционный кредит был предоставлен Газпромбанком. 74,99% уставного капитала "Гринхауса" принадлежит ООО "Сигма Кэпитал", владельцем которого является гендиректор этой компании Аркадий Абрамович, следует из данных ЕГРЮЛ.

ГК "Рост" является одним из лидеров рынка овощей защищенного грунта России, объединяет управляющую компанию, торговый дом, 15 тепличных комплексов и 5 инновационных логистических центров. Компания реализовывает стратегию максимальной близости производства качественных овощей к потребителю. Сегодня общая площадь тепличных комбинатов "Рост" составляет 434 га.

Конечным бенефициаром управляющей компании ООО "УК "Рост", по данным ЕГРЮЛ, является Сергей Рукин.

В 2021 году ГК "Рост" завершила сделку по приобретению челябинского агрокомплекса "Чурилово", в состав которого входит три тепличных комбината суммарной мощностью 73,5 тыс. тонн овощей и зелени в год и площадью 65,2 гектара.

ФАС ГК Рост Гринхаус
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