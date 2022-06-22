В "Финаме" сообщили, что клиенты компании не могут выводить валюту по техническим причинам

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Клиенты "Финама" не могут выводить валюту по техническим причинам, пояснил "Интерфаксу" заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу компании Дмитрий Пантеровский.

"Наши клиенты действительно временно не могут пополнять и снимать со счета доллары США и евро. Ограничения обусловлены чисто техническими причинами и не затрагивают сделки на бирже и операции с российской валютой", - отметил Пантеровский.

Он подчеркнул, что поводов для беспокойства нет: вся иностранная валюта на счетах клиентов в "Финаме" находится в полной безопасности.

"При необходимости клиенты могут продать доллары и евро и вывести средства в рублях либо конвертировать их в другую валюту. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время восстановить возможность совершения операций с долларами и евро", - добавил Пантеровский.

Утром в тематических форумах появилась информация о том, что клиенты "Финама" не могут вывести валюту со счетов. Они ссылались на заявления в службе поддержки о сложностях, связанных с ограничениями со стороны банка-корреспондента, которым является "Уралсиб".