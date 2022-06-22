Рынок акций РФ в среду смог подрасти на бумагах "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду смог подрасти по индексам за счет отдельных blue chips, среди которых локомотивом выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,3%) и Сбербанка (+3,1%), хотя внешние площадки подавали негативные сигналы, упала нефть (Brent локально падала к $107 за баррель); индекс РТС превысил рубеж 1400 пунктов (4-месячный максимум) за счет дальнейшего укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2373,52 пункта (+0,6%, днем индекс падал в район 2320 пунктов), индекс РТС - 1403,36 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,3%.

Доллар упал до 53,28 рубля (-0,5 рубля), минимум сессии - 52,8 руб./$1 (это минимальное значение с 3 июня 2015 года).

Подорожали в среду акции "Яндекса" (+4,3%), "префы" Сбербанка (+3,6%), бумаги "НОВАТЭКа" (+2,8%), "Магнита" (+2,1%), "Северстали" (+2%), ВТБ (+1,7%), "Интер РАО" (+1,7%), "Татнефти" (+0,9%), "Норникеля" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-4%), Polymetal (-3,4%), расписки OZON (-3%), "АЛРОСА" (-2,1%), "Газпрома" (-1,9%), "ММК" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,7%), расписки TCS Group (-1,4%), бумаги UC Rusal (-1,2%), "Роснефти" (-1%), Московской биржи (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -2,5% "префы").

Комментарии аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций РФ в среду двигался без единой идеи. В числе рыночных фаворитов спроса выступили бумаги "ЛУКОЙЛа", несмотря на невыплату дивидендов НК и падение цен на нефть.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые рынки акций в среду настроены негативно, инвесторы оценивали прогнозы относительно возможной рецессии в американской и европейской экономиках и выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Аналитики ожидают, что Федрезерв еще раз повысит ставку на 75 б.п. в июле, а затем на 50 б.п. в сентябре. Европейские фондовые рынки в среду прервали 3-дневное ралли и возобновили падение.

Минфин РФ предложил временно повысить ставки налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома", что может компании дополнительно стоить более 400 млрд руб. Скорректировались вверх акции "ЛУКОЙЛа" после недавнего падения на фоне известий о невыплате дивидендов по итогам 2021 года.

Индекс МосБиржи с технической точки зрения продолжает консолидацию в границах 2150-2500 пунктов. Его колебания постепенно снижают амплитуду и замедляют частоту. Это не может длиться долго, однако направление выхода из этой консолидации остается непредсказуемым. Следующее серьезное сопротивление находится в районе 2840 пунктов, а сильная поддержка сохраняется в районе 1680 пунктов, считает Калачев.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, рынок акций РФ к вечеру компенсировал дневные потери, индекс МосБиржи смог выйти в "плюс", несмотря на укрепление рубля; в четверг ожидается боковая динамика рынка, ориентир по индексу МосБиржи - 2320-2380 пунктов. На направление рынка большее влияние по-прежнему будут оказывать корпоративные новости, а также динамика нефти.

На внешних площадках сохраняется коррекционная динамика на фоне подешевевшей нефти и инфляционных опасений. Глава Федрезерва США Джером Пауэлл заявил в Конгрессе, что ФРС полна решимости снизить инфляцию с помощью своих инструментов денежно-кредитной политики. В целом экономическая активность и условия на рынке труда остаются благоприятными, хоть и понемногу замедляются, поэтому повышение ставок будет уместным. Темпы роста ставок будут зависеть от поступающих данных по инфляции.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, в Европе говорят о перспективах нового, седьмого, пакета антироссийских санкций, но пока конкретной информации нет. В рамках этого пакета могут быть приняты ограничения для золотодобывающей отрасли РФ, что может затруднить коммерческую деятельность компаний на международном рынке. Среди аутсайдеров преобладали расписки российских компаний. Бумаги "Газпрома" остаются под давлением перспектив повышения НДПИ и сокращения поставок в Европу.

Сектор нефти и газа оставался под давлением просевшей нефти - Brent протестировала $110 за баррель и может продолжить коррекцию вниз. Текущее снижение котировок нефти можно отнести на счет потенциальной рецессии сразу в нескольких экономических регионах планеты. Также рынок неверно интерпретирует инициативу президента США Джо Байдена о 3-месячной паузе в федеральном налоге на топливо в размере $0,184 за галлон бензина и $0,24 за галлон дизельного топлива. По сути, данная мера является инфляционной, так как не увеличивает предложение, а лишь делает незначительный комплимент в сторону потребителей перед осенними промежуточными выборами в Конгресс. Также в среду состоится встреча президента США и семи крупнейших компаний нефтяной отрасли Соединенных Штатов. Предполагается, что президент может потребовать больше усилий по увеличению предложения, или нефтяники столкнуться с повышением налогов на сверхприбыль, отмечает аналитик.

Скорректировались вниз в среду бумаги застройщиков, так как в предыдущие дни акции строительных компаний показали существенный рост на фоне инициатив правительства по льготной ипотеке. Однако эффект от таких программ, как правило, ограничен во времени, после чего наступает неминуемый спад из-за роста цен на недвижимость, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Селигдара" продолжили снижение после дивидендной отсечки, а также ввиду рисков введения санкций ЕС против всего российского золотодобывающего сектора. Фондовая Европа снижается на фоне усиления опасений в отношении высокой инфляции, которые в среду подтвердились майскими данными о ее ускорении в Великобритании. Нефть падает в ожидании введения в США мер, ограничивающих рост цен. Так, Байден предложил отменить налог на бензин в стране, а также намерен провести встречи с крупнейшими нефтяными компаниями отрасли и призвать их к наращиванию переработки нефти.

Ситуация на азиатском и западном рынках

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi упал на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 2,6%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX упали на 0,9-1,1%), но наметился отскок в США (индексы вышли в плюс на 0,1-0,5% во главе с Nasdaq).

Потребительские цены в Великобритании в мае подскочили на 9,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 9%, и обновила максимум более чем за 40 лет. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем также прогнозировали майскую инфляцию на уровне 9,1%.

Цены производителей в Великобритании в мае выросли на 15,7% в годовом выражении - максимально с 1977 года - на фоне подъема стоимости сырьевых товаров. Подъем цен в апреле составил 14,7%. Рост цен в мае по сравнению с апрелем составил 1,5% после увеличения на 2,2% в апреле.

Федеральная резервная система (ФРС) США планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в США замедляется, приближаясь к целевым 2%, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената Конгресса США. "В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в среду цены остаются под давлением продаж из-за опасений по поводу глобального спроса на топливо; цена Brent падала почти до $107 за баррель, после чего вечером отскочила выше $111 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $111,38 за баррель (-2,9% и +0,5% во вторник), августовская цена WTI - $106,02 за баррель (-3,2% и +1,4% накануне).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили расписки EMC (-8,6%), акции ПАО "СПБ Биржа" (-6,3%), VEON (-4,9%), Росдорбанка (-4,1%), расписки "Эталона" (-3,8%), MDMG (-3,5%), акции ПАО "Центральный телеграф" (-3,4% и -4,5% "префы").

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, снижающее ставку по программе льготной ипотеки с 9% до 7%. Акции девелоперов в среду просели в рамках коррекции на 0,9-1,2% после роста в предыдущие дни.

Подорожали бумаги "Иркута" (+7,7%), "Трубной металлургической компании" (+6,1%), ПАО "Фармсинтез" (+5,3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+3,4%), "Акрона" (+2,3%), "Юнипро" (+2,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+2%).

Россия до конца года сможет поставить на мировой рынок около 25 млн тонн зерна и не менее 22 млн тонн удобрений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Акционеры ПАО "Россети Кубань" (+0,9%, до 59,4 рубля) на годовом собрании приняли решение направить на дивиденды по итогам 2021 года 932,223 млн рублей, сообщила энергокомпания. Таким образом, на акцию будет выплачено 2,7856 рубля. Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", это крупнейший рекомендованный объем дивидендов компании за последние 5 лет. Дивиденды будут выплачены из чистой прибыли по РСБУ за прошлый год, которая составила 1,71 млрд рублей (то есть на дивиденды пойдут 54,5% прибыли).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,29 млрд рублей (из них 14,53 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,8 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,16 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").