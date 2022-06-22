ЦБ назвал условие продажи резидентами заблокированных в НРД иностранных бумаг нерезидентам

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Решение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, опубликованное накануне Минфином РФ, позволяет, в частности, резидентам продать нерезидентам заблокированные в Национальном расчетном депозитарии (НРД) иностранные ценные бумаги, если нерезидент имеет счет депо в НРД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

Накануне сообщалось, что подкомиссия правительственной комиссии разрешила российским банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) осуществлять сделки с нерезидентами из недружественных государств, при проведении которых иностранные ценные бумаги, принадлежавшие по состоянию на 22 февраля 2022 года российским банкам, НФО, а также их клиентам-резидентам, отчуждаются в собственность таких нерезидентов.

Запрет на осуществление подобных сделок был установлен указом президента РФ от 1 марта 2022 года № 81.

Обязательным условием разрешаемых сделок между резидентами и нерезидентами и является зачисление денежных средств по этим сделкам в полном объеме на банковский счет, открытый в российской кредитной организации, в том числе в случаях, когда сделки совершаются по поручению кредитных организаций и НФО третьими лицами.

Как отметил в своем ответе ЦБ РФ, в разрешении нет каких-либо изъятий, поэтому полагаем, что оно распространяется на любые ценные бумаги, обязанным лицом по которым является нерезидент, независимо от валюты, в которой номинированы такие ценные бумаги.

Продажа возможна путем заключения биржевой или внебиржевой сделки.

Разрешение позволит расширить возможности продажи иностранных ценных бумаг, но оно не решает проблему заблокированных бумаг (в том числе переведенных в начале июня на неторговые счета в НРД), поэтому воспользоваться им фактически смогут только владельцы незаблокированных бумаг. Однако исключением при этом станут заблокированные в НРД бумаги, которые могут быть проданы нерезиденту, если нерезидент имеет счет депо в НРД. Таким образом, произойдет перемещение ценных бумаг внутри НРД между его клиентами.

По мнению ЦБ РФ, поскольку данное разрешение касается всех некредитных финансовых организаций и их клиентов, то управляющие компании также смогут воспользоваться им для продажи иностранных ценных бумаг, входящих в состав паевых инвестиционных фондов.

Разрешение также не содержит каких-либо исключений относительно продаваемых иностранных ценных бумаг, поэтому и иностранные акции ETF FinEx также могут быть проданы нерезидентам из недружественных стран.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщил, что объем заблокированных иностранных ценных бумаг резидентов, учитываемых в НРД, эквивалентен 6 трлн рублей. Объем паевых фондов, инвестировавших в иностранные активы, теперь заблокированные, оценивается примерно в 380 млрд рублей.

С другой стороны, как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, Банк России в ответ на заморозку российских активов западными странами заблокировал на территории России средства иностранных инвесторов на сумму порядка $500 млрд.