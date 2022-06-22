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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

В Думу внесли законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который приостанавливает с 1 января 2022 г. до 1 января 2023 г. норму Бюджетного кодекса, согласно которой расчеты по внешним облигационным займам должны производиться в иностранной валюте.

Документ (N149578-8) размещен в электронной базе данных парламента в среду.

На 2022 г. приостанавливается норма о том, что обязательства РФ, возникшие в результате эмиссии соответствующих государственных ценных бумаг, составляющие внешний долг и удостоверяющие право на получение доходов в денежной форме или погашение в денежной форме, подлежат оплате в иностранной валюте.

"Законопроект разработан в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах США по государственным долговым обязательствам РФ, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Европейским союзом в "санкционный" список", - говорится в пояснительных материалах.

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, до сих пор Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC (она действовала до 25 мая, Минфин США не стал ее продлевать) осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ, в том числе номинированных в евро.

Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой, заявил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов.

Ближайшие выплаты по долларовым евробондам РФ предстоят 23-24 июня.

Госдума
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