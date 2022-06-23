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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

ПФР разместил 195 млрд рублей в банковские депозиты на 178 дней

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) в четверг разместил на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ) в банковские депозиты на 178 дней 195 млрд рублей средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, средневзвешенная ставка размещения составила 9,04% годовых, сообщается на сайте фонда.

В отборе приняли участие восемь банков, объем заявок составил 366,2 млрд рублей, превысив в 1,9 раза лимит аукциона.

При установленной минимальной ставке отбора 8,50% в заявках были указаны ставки в диапазоне 8,50-9,29%. Ставка отсечения была определена на уровне 8,83%. По итогам аукциона средства размещены в трех банках.

ПФР
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