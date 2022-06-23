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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

ЦДУ ТЭК закрыло данные по газу, углю, нефтепереработке и бурению

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России, с 24 июня прекратило предоставление ряда информационных ежемесячных продуктов на неопределенный срок.

Соответствующее уведомление ЦДУ направлено в "Интерфакс". В пресс-службе РЭА пока не прокомментировали ситуацию.

Согласно уведомлению ЦДУ ТЭК, прекращается предоставление следующих информационных продуктов: оперативная информация о добыче газа (природный и нефтяной) в России по предприятиям, потребление газа отраслями промышленности по субъектам РФ, динамика плановой и фактической проходки в эксплуатационном и разведочном бурении, первичная переработка нефтяного сырья и производство основных нефтепродуктов на НПЗ и ГПЗ, цены производителей на нефтепродукты, добыча угля для коксования по субъектам и маркам угля, выпуск концентрата по регионам, в том числе угля для коксования, отгрузка российского угля предприятиями-производителями на коксохимические и металлургические предприятия, отгрузка российского угля в страны Ближнего и Дальнего зарубежья.

ЭкономикаЦДУ ТЭК перестало предоставлять статистику по добыче и экспорту нефтиЧитать подробнее

Это вторая волна закрытия статистических данных. В начале апреля ЦДУ ТЭК перестало предоставлять статистику о динамике добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний, информацию о добыче нефтяного сырья по производителям, о поставках нефтяного сырья на внутренний рынок, об экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье, экспорте нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему "Транснефти", отгрузке автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ России на внутренний рынок и экспорте за месяц.

Тогда РЭА Минэнерго заявило, что перестало предоставлять статистику, поскольку ей могут воспользоваться для оказания давления на компании и рынок в целом.

"Отраслевые статистические данные в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов ЦДУ ТЭК", - отметил тогда представитель РЭА.

ЦДУ ТЭК
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