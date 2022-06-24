РЭА Минэнерго объяснило закрытие дополнительных массивов статданных

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России) решило закрыть дополнительные массивы статистических данных на фоне обсуждения новых ограничений против РФ, прокомментировали в Российском энергетическом агентстве министерства энергетики России.

"В условиях обсуждаемых недружественными странами новых ограничений в отношении России ЦДУ ТЭК - филиалом РЭА Минэнерго России принято решение о расширении перечня информации, не подлежащей раскрытию. Как отмечало РЭА Минэнерго России ранее, отраслевые статистические данные в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов ЦДУ ТЭК", - отметили в РЭА.

Как сообщалось, ЦДУ ТЭК с 24 июня прекратило предоставление ряда информационных ежемесячных продуктов на неопределенный срок.

Прекращено предоставление следующих информационных продуктов: оперативная информация о добыче газа (природный и нефтяной) в России по предприятиям, потребление газа отраслями промышленности по субъектам РФ, динамика плановой и фактической проходки в эксплуатационном и разведочном бурении, первичная переработка нефтяного сырья и производство основных нефтепродуктов на НПЗ и ГПЗ, цены производителей на нефтепродукты, добыча угля для коксования по субъектам и маркам угля, выпуск концентрата по регионам, в том числе угля для коксования, отгрузка российского угля предприятиями-производителями на коксохимические и металлургические предприятия, отгрузка российского угля в страны Ближнего и Дальнего зарубежья.

Это вторая волна закрытия статистических данных. В начале апреля ЦДУ ТЭК перестало предоставлять статистику о динамике добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний, информацию о добыче нефтяного сырья по производителям, о поставках нефтяного сырья на внутренний рынок, об экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье, экспорте нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему "Транснефти"), отгрузке автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ России на внутренний рынок и экспорте за месяц.

Тогда РЭА Минэнерго заявило, что перестало предоставлять статистику, поскольку ей могут воспользоваться для оказания давления на компании и рынок в целом.

"Отраслевые статистические данные в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов ЦДУ ТЭК", - отметил тогда представитель РЭА.